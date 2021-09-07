Власти России выделили миллиарды на борьбу с распространением COVID-19

Правительство России выделило два миллиарда рублей на мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций. Деньги пойдут на создание ПЦР-центров, комплекса лабораторий, изучение возбудителей инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.

«Часть средств направят на создание ПЦР-центров. Они откроются в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара. Всего на эти цели будет направлено 223 млн рублей», - сообщает пресс-служба кабмина.

Кроме того, в документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что девять миллионов рублей пойдут на создание мобильного приложения для консультаций предпринимателей с учетом видов деятельности.

Уточняется, что источником средств станет резервный фонд правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать надёжный «санитарный щит» страны и обезопасить граждан от распространения инфекций.