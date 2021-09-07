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​«Санитарный щит» страны обойдется в два миллиарда

Власти России выделили миллиарды на борьбу с распространением COVID-19

​«Санитарный щит» страны обойдется в два миллиарда
Фото: vk.com/oblzdrav72

Правительство России выделило два миллиарда рублей на мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций. Деньги пойдут на создание ПЦР-центров, комплекса лабораторий, изучение возбудителей инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.

«Часть средств направят на создание ПЦР-центров. Они откроются в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара. Всего на эти цели будет направлено 223 млн рублей», - сообщает пресс-служба кабмина.

Кроме того, в документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что девять миллионов рублей пойдут на создание мобильного приложения для консультаций предпринимателей с учетом видов деятельности.

Уточняется, что источником средств станет резервный фонд правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать надёжный «санитарный щит» страны и обезопасить граждан от распространения инфекций.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 240, комментариев: 2
Комментарии:
Миледи
не нравится
Сегодня в 14:52
Вот мы вроде жители города-донора, но мимо нас проходят все финансовые вложения. В другие, более достойные, очевидно, города. Греет душу мысль, что там, в Москве и Питере, появится санитарный щит.
Алёна Кожевова Миледи
не нравится
Сегодня в 15:34
Сургут тоже попал)
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