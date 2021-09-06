Фильм о Тобольском кремле стал «Дивом России»

Документальный фильм Тюменского музейно-просветительского объединения «Голос истории», посвящённый Тобольскому кремлю, признан лучшим в номинации «Документальные фильмы о туризме» на окружном этапе фестиваля-конкурса туристских видео «Диво России».

«Впервые в истории Тюменской области и страны документальная лента так подробно рассказала о 150-летней истории музея-заповедника. И это совсем не сухие цифры. Создатели фильма попытались оживить историю, наделили музей душой и постарались провести зрителя по её самым тайным лабиринтам. Всё для того, чтобы человек, посмотревший картину, захотел посетить Тобольск и пройти этот туристический путь своими ногами», - рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Всего в 2021 году в конкурсе приняли участие более 1000 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов, несколько сотен фоторепортажей.