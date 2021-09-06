Прием заявок на конкурс «ИТ-Актив 2021» продолжается

В Тюменской области продолжается прием заявок на конкурс «ИТ-Актив 2021». Победителей будут выбирать в трех номинациях: «Самая ИТ-активная школа», «Самый ИТ-активный учитель» и «Самый ИТ-активный педагог дополнительного образования». Победители получат гранты на сумму до 200 тысяч рублей, которые можно направить на оборудование и обучение.

«Регистрация на конкурс «ИТ-Актив 2021» продолжается по 20 сентября 2021 года. Решения кейсовых заданий принимаются до 30 сентября включительно. Подведение итогов и награждение победителей состоится 14 октября в рамках XIV Тюменского цифрового форума-выставки «ИНФОТЕХ-2021». Подробная информация о требованиях к работам доступна в Положении конкурса», - рассказали в департаменте информатизации региона.

Отметим, что развитие ИТ-компетенций и подготовка кадров для цифровой экономики в области ведется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».