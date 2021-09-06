Тюменских сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи, поддержат

Власти Тюменской области разработает меры поддержки для аграриев, пострадавших от засухи этим летом. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на онлайн-заседании президиума регионального правительства.

«Наша главная задача – правильно организовать уборку сельскохозяйственных культур, чтобы не потерять ни малейшей части так нелегко доставшегося урожая», – подчеркнул глава региона.

Заместитель губернатора Владимир Чейметов отметил, что только в шести из 22 сельских муниципалитетов региона не фиксировались этим летом засуха, суховей и другие подобные опасные природные явления. Отмечена гибель посевов на общей площади свыше 1,1 тысячи гектаров.

Тем не менее, сельхозпредприятия региона качественно подготовились к уборке урожая зерновых. В регионе убрано 100 процентов озимых зерновых, практически завершена уборка гороха, продолжается активная заготовка кормов, убрано 35 процентов зерновых и зернобобовых культур. Отмечается также, что в результате внедрения технологий орошения заметно увеличилась урожайность картофеля и овощей открытого грунта.