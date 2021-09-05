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​Суд запретил Google и «Яндексу» показывать в поиске словосочетание «умное голосование»

Google и «Яндексу» запретили показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование»

​Суд запретил Google и «Яндексу» показывать в поиске словосочетание «умное голосование»
Фото: pixabay.com

Google и «Яндексу» запрещено показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование». Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщает РБК.

В июле ставропольская компания, торгующая овечьей шерстью, запатентовала товарный знак «умное голосование». Судебный запрет вынесен в качестве обеспечительных мер по искам этой компании.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин предположил, что решение о запрете показывать в поиске словосочетания «умное голосование» будет неэффективным, сообщает «Эхо Москвы». Политолог считает решение суда ожидаемым, по его мнению, оно показывает страх вертикали власти перед «Умным голосованием» – проектом Алексея Навального, цель которого голосование за альтернативного кандидата.

Сегодня поисковики на запрос «умное голосование» выдают ссылки на соответствующий проект, а также новости о нем.


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Сегодня в 21:36, просмотров: 180, комментариев: 1
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Сегодня в 23:44
Тем самым признали, что единственно верная стратегия на "выборах" это умное голосование.

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