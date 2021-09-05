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​Не салютом единым: газовики записали клип к профессиональному празднику // ВИДЕО

Сотрудники «Газпром трансгаз Сургут» записали клип ко Дню нефтяника и газовика

​Не салютом единым: газовики записали клип к профессиональному празднику // ВИДЕО
Видео: vk.com/gazpromtransgazsurgut

Сотрудники «Газпром трансгаз Сургут» записали юмористический клин по Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Видео, в котором представлены сразу несколько музыкальных жанров, опубликовано в социальных сетях компании.

«Ловите яркое, музыкальное поздравление с профессиональным праздником от коллег из КС-1 Вынгапуровского ЛПУМГ. В каком стиле вам больше всего понравилась песня в клипе?», - говорится в посте.

Надо сказать, что коллеги восторженно приняли творчество газовиков.

Вынгапуровское линейное производственное управление магистральных газопроводов (КC-1) расположено на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, 4 сентября компания «Газпром трансгаз Сургут» устроила праздничный салют в Сургуте.


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Сегодня в 17:14, просмотров: 639, комментариев: 0
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