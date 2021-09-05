В России снизилось число согласных получать черную зарплату

39 процентов россиян готовы устроится на работу с черной или серой зарплатой. Это меньше, чем в 2019 году, когда на «зарплату в конверте» были согласны 60 процентов россиян, и в апреле 2020-го — 46 процентов. Результаты опроса SuperJob публикует РБК.

Мужчина соглашаются на черную зарплату чаще женщин: 43 против 36 процентов. Среди молодежи до 24 лет получать зарплату «в конверте» готовы 35 процентов, среди опрошенных старше 45 лет — 42 процентов. Тех, кто согласен на черную или серую оплату труда, больше среди респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей (41%).

Аналитики отмечают, что число тех, кто согласен на работу в компании с двойной бухгалтерией, снижается, когда напряженность на рынке труда спадает.

В опросе, который проводился с 18 августа по 2 сентября 2021 года, приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны старше 18 лет.