За установку дополнительных динамиков автомобиль могут снять с регистрации

Установка дополнительных динамиков в автомобиль относится к понятию «внесение изменений в конструкцию транспортного средства». Поэтому сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать водителя за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

При этом штраф в 500 рублей предусмотрен, если нарушение выявлено впервые, в дальнейшем машину могут снять с регистрации. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД РФ пишет ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос влияния на безопасность устанавливаемых компонентов и, следовательно, необходимости проведения процедур по регистрации внесенных изменений может быть рассмотрен только в каждом конкретном случае.