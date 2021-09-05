Микроавтобус назван самым опасным видом общественного транспорта в России

Самым опасным видом общественного транспорта в России признан микроавтобус, а самыми опасными маршрутами – загородные. К таким выводам пришли эксперты компании «Росгосстрах», проанализировав структуру страховых выплат пассажирам в 2021 году.

Чаще всего пассажиры городского общественного транспорта во время ДТП получают ушибы мягких тканей, сотрясения головного мозга, переломы ребер, костей носа, переломы лучевой кости, лодыжек. В этом году в компанию поступило 25 обращений, выплаты по ним превысили 4,5 млн рублей. По пригородным маршрутам было 19 обращений, и 11 из них - в связи с гибелью пассажиров, остальные с травмами, при чем более серьезными – переломы костей черепа, переломы верхних и нижних конечностей, сочетанные травмы.

«Более тяжелые травмы и серьезные происшествия с гибелью пассажиров обусловлены тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения, там чаще случаются столкновения автобусов и «маршруток» с грузовыми автомобилями, съезды в кювет и опрокидывания», - цитирует РИА Новости начальника отдела выплат по обязательным видам страхования блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Андрея Кривенышева.

В Югре госавтоинспекторы регулярно проводят работу по контролю за безопасностью пассажирских перевозок. ДТП с участием общественного транспорта в регионе не редкость. Кроме того, с начала года зарегистрировано три случая падения пассажиров в салонах маршрутных транспортных средств.