Новый альбом и тур представит ABBA

Самое невероятное возвращение в истории поп-музыки? Похоже на то: группа ABBA объявила о выходе нового альбома — первого за 40 лет — и старте тура.

На сцену, впрочем, четверка, не выйдет: вместо нее зажигать будут оцифрованные копии участников — их окрестили ABBAтарами. Подготовка шоу длилась несколько лет. Несколько лет же участники обещали вот-вот представить две новые песни, и всякий раз что-то мешало. В итоге их опубликовали вечером 2 сентября, вместе с анонсом масштабных концертных шоу и альбома Voyage.

Одна медленная, другая быстрая, обе — в стиле классических ABBA.

Напомним, что предыдущий альбом ABBA — The Visitors — вышел в 1981 году, после чего группа постепенно исчезла из поля зрения поклонников, не делая никаких скандальных заявлений. Более того: ансамбль никогда не заявлял о распаде.