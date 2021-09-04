Число государственных запросов на предоставление персональных данных растет

Количество запросов правоохранительных органов и госучреждений на предоставление персональных данных пользователей «Яндекса» растет год от года — такие выводы сделали polit.ru на основе публичного IT-отчета компании.

«С января по июнь 2021 года компания получила на 21,5 процента больше запросов о предоставлении пользовательских данных, чем в 2020 году, — пишет издание. — При этом почти столько же — 21 процент — составили отклоненные «Яндексом» запросы, среди которых все поступающие по неофициальным каналам, например по телефону или по электронной почте».

Также «Яндекс» представил данные по запросам, которые связаны с «правом на забвение»: напомним, что интернет-юзеры имеют право потребовать удалить незаконную или недостоверную информацию о себе из результатов поиска. По сравнению с первым полугодием прошлого года количество запросов на удаление информации, связанной с нарушением закона, возросло на 40 процентов. Другие запросы об удалении неактуальной информации компания обычно отклоняет.