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​На Инфотехе обсудят кибербезопасность

На форме «ИБ без границ» эксперты расскажут о безопасности в Сети

​На Инфотехе обсудят кибербезопасность
Фото: pixabay.com

В рамках XIV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех-2021» состоятся секции ИБ без границ». 13 и 14 октября эксперты обменяются опытом и поделятся своими знаниями в нормативном регулировании, технологиях защиты информации, повышении ИБ-грамотности населения и органов власти.

Запланировано проведение секций «Размывая границы»: о том, что больше не существует контролируемой зоны защиты информации, и как жить в новой реальности; «Думай, как злоумышленник»: возможность поставить себя на место атакующего, чтобы продумать правильный порядок и способы защиты, используя подход к построению системы защиты; «Безопасность в искусственном интеллекте»: безопасен ли сам ИИ, как его использовать в построении кибербезопасности.

«Традиционным также станет ИБ-стендап, где спикеры поделятся своим опытом с участниками в защите информации. Среди участников и экспертов будут представители органов власти субъектов РФ, регулирующих органов, бизнеса и предприятий ТЭК, а также крупнейшие производители и дистрибьюторы средств защиты информации», - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Напомним, «Инфотех» в этом году пройдет в гибридном формате: все мероприятия деловой программы можно будет смотреть в прямой онлайн-трансляции.


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Сегодня в 19:03, просмотров: 192, комментариев: 0
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