В Тюменской области начинают прививать от гриппа детей и взрослых

В медицинские организации Тюменской области начали поступать вакцины от гриппа.

«На сегодняшний день пришла первая партия вакцины для взрослых и детей – 324 030 доз. Взрослых будут прививать вакциной «Совигрипп», которая включает все штаммы вируса гриппа по рекомендации ВОЗ, – поступило 228 180 доз. Для детей поступило 95 850 доз вакцины «Ультрикс Квадри. Министерством здравоохранения РФ в рамках реализации национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета согласована поставка вакцины против гриппа для 770 700 человек в предэпидемический сезон 2021-2022 ОРВИ и гриппа в Тюменской области. За счет средств областного бюджета планируется закупить еще 155 000 доз вакцин для достижения 60-процентного охвата населения региона», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

В регионе запланировано привить 926 030 человек (60% от численности населения), в том числе 665 140 взрослых и 260 890 детей. О поступлении вакцины в вашу поликлинику вы можете узнать непосредственно в медорганизации по телефонам регистратуры или кол-центра.