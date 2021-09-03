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​Все на субботник: в Тюменской области стартует экологическая акция

Тюменские чиновники выйдут на субботник

​Все на субботник: в Тюменской области стартует экологическая акция
Фото: pixabay.com

В Тюменской области в субботу, 4 сентября, стартует Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». Он продлится до 26 сентября.

«Тюменская область как регион, активно реализующий природоохранную политику и заботящийся о повышении уровня жизни и экологической культуры населения, всесторонне поддерживает проведение акции «Зелёная Россия». В экологическом субботнике примут участие сотрудники администраций городских округов и муниципальных районов, учреждения, предприятия и неравнодушные граждане», - рассказали в областном департаменте недропользования и экологии.

Организатором мероприятия выступает общероссийское экологическое общественное движение «Зелёная Россия».

В прошлом году в период проведения субботника «Зелёная Россия» на территории юга Тюменской области было проведено 20 мероприятий, задействовано 20 025 человека, очищена территория общей площадью 809,5 га, убрано 2483,59 м3 мусора, высажено 544 дерева.


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Сегодня в 18:47, просмотров: 194, комментариев: 0
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