Для педагогов Центра робототехники Тюмени провели обучение по современным стандартам

41 педагог Центра робототехники из 16 городов и населенных пунктов Тюменской области прошел обучение по современным образовательным трендам. Обучение «Методические аспекты реализации программ технической направленности дополнительного образования для детей» проходило пять дней.

«На занятиях педагоги не только освежили свои навыки в сфере робототехники и программирования, а также познакомились с современными тенденциями в образовании. Обучение проводили сотрудники регионального информационного образовательного центра совместно с ТОГИРРО. Также знакомиться педагогам с новыми форматами работы с детьми помогали приглашенные спикеры. Один из них — Константин Рахманов, сотрудник и коуч Тюменской торгово-производственной компании «Умничка». Константин рассказал о ретроспективе (рефлексии) и о её применении не только в крупных командах взрослых сотрудников, но и в детском коллективе. Обратная связь от участников показывает, что информация на образовательной сессии была полезной и каждый нашел для себя то, что он будет применять в своей работе», - рассказали в департаменте информатизации региона.

Стоит отметить, что благодаря региональному проекту «Кадры для цифровой экономики», в Тюменской области открыто 56 новых классов дополнительного образования «АйТиЛаб» и «РобоЛаб» Центра робототехники и АСУ Тюменской области.