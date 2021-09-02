В тюменскую больницу поступило уникальное оборудование для МРТ-диагностики

Медицинские учреждения Тюменской области продолжают укомплектовывать современным оборудованием. Так, в Окружную клиническую больницу №1 поступило уникальное оборудование для МРТ-диагностики – специализированная катушка с AIR-технологией.

Катушка, создающая магнитные поля и фиксирующая изменения в них, является важнейшей составной частью любого магнитно-резонансного томографа. «Предыдущие модели катушек имеют жёсткую конструкцию. Преимущество новой модели состоит в том, что она гораздо более лёгкая, а также сверхгибкая, благодаря чему позволяет, как в одеяло, завернуть в неё пациента, даже самого маленького. Такая близость оборудования к телу обеспечивает максимальную чёткость изображения за счёт высоких показателей однородности магнитного поля и отсутствия погрешностей из-за движений обследуемого во время процедуры. Это очень важно, так как точность диагностики заключается в возможности детально визуализировать минимальные признаки патологических изменений», – рассказала заведующая отделением лучевой диагностики ОКБ №1 Татьяна Малышева.

Главный врач ОКБ №1 Сергей Ярцев подчеркнул, что постоянное обновление и совершенствование материально-технической базы отделений первой клинической больницы не прекращается даже в условиях пандемии: «Независимо от обстоятельств мы прикладываем все усилия для оказания современной медицинской помощи».