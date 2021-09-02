В Тюменской области оснастили восемь детских школ искусств

Учреждения культуры Тюменской области готовы к новому сезону. Тюменский филармонический оркестр и Тюменский большой драматический театр представят премьеры, а детские школы искусств встретят учеников обновленными.

«К началу учебного года завершено оснащение восьми учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры. Комплекты музыкальных инструментов, учебной литературы и оборудования получили Винзилинская ДШИ «Мечта», Детская художественная школа города Ишима, Боровская ДШИ «Фантазия», Киевская, Упоровская и Заводоуковская ДШИ, Детская школа искусств «Гармония» Бердюжского района и ДШИ Армизонского района. До конца 2021 года оснащение завершат еще в пяти учреждениях», - рассказали в областном департаменте культуры.

Кроме того, в начале сентября начнутся занятия в новом Центре культурного развития, который с опережением срока построен в поселке Московский Тюменского района. На сентябрь запланировано торжественное открытие Центра культурного развития в Ишиме. Оба объекта созданы в рамках реализации национального проекта «Культура».