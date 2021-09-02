В 2022 году материнский капитал на первого ребенка увеличится на 20 тысяч рублей

В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка вырастет с 483,3 тысяч до 503 тысяч рублей, на второго – с 639,4 до 665 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребёнка», - пояснил министр.

Для оформления сертификата на маткапитал необходимо обращаться в Пенсионный фонд РФ.