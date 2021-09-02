16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1912   EUR  86,3949  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Глава Минтруда анонсировал повышение размера маткапитала в 2022 году

В 2022 году материнский капитал на первого ребенка увеличится на 20 тысяч рублей

​Глава Минтруда анонсировал повышение размера маткапитала в 2022 году
Фото: pixabay.com

В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка вырастет с 483,3 тысяч до 503 тысяч рублей, на второго – с 639,4 до 665 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребёнка», - пояснил министр.

Для оформления сертификата на маткапитал необходимо обращаться в Пенсионный фонд РФ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:06, просмотров: 62, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Чем гордиться? Глава Сургута отчитал подрядчика за некачественную работу 1897
  2. ​Ветер усилится: на Югру надвигается непогода 1391
  3. Пробки и рост цен: жители Сургута недовольны работой такси в День знаний 1361
  4. В Нижневартовском районе из воды достали автомобиль с трупом внутри 1353
  5. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 1324
  6. На трассе «Сургут – Нижневартовск» сбили пешехода: мужчина погиб 1165
  7. Сургутян ожидают новые удобства на маршрутах к школам и детским садам 1140
  8. В 17 муниципалитетах ХМАО зафиксированы новые случаи заражения СOVID-19 1066
  9. ​Пока Владимир Леонидович с нами – все у «Единой России» в Сургуте будет прекрасно 968
  10. ​Сургутские энергетики помогли юным школьникам подготовиться к учебному году 926
  1. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 7080
  2. В Нижневартовске врачи спасли ребенка, серьезно пострадавшего в ДТП 5537
  3. ​Пробки во дворах и на объездной: в 25 микрорайоне перекрыли улицу Федорова 5000
  4. ​Давайте ваш короб… Сургутянам не приглянулся проект обновления тепломагистрали на Пролетарском 4703
  5. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 4619
  6. ​На пути в Абсурдистан 4076
  7. ​Шерсти клок 3929
  8. Урал, Югра, Сургут. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев беседует с Дмитрием Щегловым // ONLINE 3800
  9. Ольга Кочурова: «Мел и доска в школах останутся» 3780
  10. ​Наталья Комарова посетила парк «За Саймой» и указала властям, что территорию нужно преображать бережно 3737
  1. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 12953
  2. ​Нефтеюганск до конца октября остался без градоначальника 12228
  3. ​«Вершина» должна быть наша! 12095
  4. Югорчанка пожаловалась в прямом эфире на здоровье отца: на следующий день его прооперировали 11598
  5. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 10770
  6. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 8415
  7. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8373
  8. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 7865
  9. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 7708
  10. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 7707

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика