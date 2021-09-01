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​Тюменская ОКБ №2 приняла первого пациента, доставленного вертолетом

В Тюменской области продолжают развивать санитарную авиацию

​Тюменская ОКБ №2 приняла первого пациента, доставленного вертолетом
Фото: admtyumen.ru

В среду, 1 сентября, состоялась транспортировка первого пациента вертолетом малой авиации на территорию площадки Областной клинической больницы КБ №2. Посадочная площадка была введена в эксплуатацию в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за счёт средств регионального бюджета, выделенных по распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Исполняющий обязанности директора ТЦМК ОКБ №1 Юрий Волков рассказал, что раньше транспортировка пациентов осуществлялась вертолетом МИ-8, который базируется в Тобольске: «Сегодня впервые мы использовали воздушное судно меньше размера. Такая модель вертолета подходит для полетов на небольшие расстояния, его можно быстро подготовить, поднять в воздух и посадить на площадку в черте города».

«Очень важный этап развития оказания специализированной медицинской помощи – возможность самым быстрым способом доставить пациента на территорию многопрофильного стационара ОКБ№2. Здесь мы можем оказывать высококвалифицированную помощь пациентам с самыми сложными травмами, повреждениями, когда в состав бригады входят и анестезиологи, и хирурги, и травматологи и нейрохирурги, а также в наличии необходимое лечебно-диагностическое оборудование высочайшего класса. Вертолетная площадка позволяет эвакуировать пострадавших и пациентов в критическом состоянии в хирургических стационар без потери драгоценных минут», - рассказал главный врач ОКБ№2 Роман Паськов.

Транспортировка пациента, мужчины с политравмой, прошла в штатном режиме – благоприятная погода поспособствовала тому, чтобы полет прошел спокойно и без промедлений.


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01 сентября в 17:58, просмотров: 82, комментариев: 0
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