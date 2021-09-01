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​Александр Моор оценил социальную сферу Уватского района

Губернатор Тюменской области посетил Уват

​Александр Моор оценил социальную сферу Уватского района
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор с рабочей поездкой побывал в Увате. Глава региона оценил экономику и социальную сферу Уватского района, как динамично развивающуюся.

Во время рабочей поездки губернатор региона посетил новую школу, побывал на предприятии по воспроизводству ценных видов рыб и на Тямкинском месторождении Уватского проекта ПАО «Роснефть».

На Тямкинском месторождении Уватского проекта Александр Моор и генеральный директор предприятия «РН-Уватнефтегаз» Николай Сюткин торжественно открыли новый вахтовый жилой комплекс на 376 мест. «В новом жилом комплексе созданы очень комфортные условия для полноценной жизни и отдыха, в том числе для занятий спортом. В столовой – великолепное меню, ведь крепкие мужчины, работающие на свежем воздухе, должны хорошо питаться. Не только зарабатывать прибыль, но и с уважением относиться к людям – одна из важнейших миссий компании», – отметил глава региона.

Также губернатор посетил куст скважин № 2, центральный пункт сбора нефти и испытательную химико-аналитическую лабораторию. Он отметил, что «РН-Уватнефтегаз» является не только одним из крупнейших в регионе налогоплательщиков, но и входит в число ведущих заказчиков для тюменских промышленных и сервисных предприятий: «Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в Тюменской области появлялось как можно больше предприятий, способных качественно выполнять весь комплекс работ, которые требуются нефтегазовым компаниям. Спрос со стороны нефтяников большой. Поэтому у региона есть перспективы и резервы для развития нашей экономики в этом направлении».


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01 сентября в 15:47, просмотров: 95, комментариев: 0
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