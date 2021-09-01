Тюменцам разрешили развлекаться по ночам

В Тюменской области снят запрет на работу с 24.00 до 6.00 развлекательным заведениям и общепиту. Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства № 120 «О введении режима повышенной готовности». Документ подписал глава региона Александр Моор, сообщает пресс-служба губернатора.

«С 31 августа снят запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающих услуги общественного питания, на их проведение, оказание в период с 24.00 до 06.00 часов», - говорится в документе.

При этом до 15 сентября продлен запрет на деятельность комплексов детских игровых комнат, детских развлекательных центров и фудкортов, расположенных в торговых центрах. Заведения общепита в ТРЦ могут только продавать еду и осуществлять ее доставку.

«В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 18 марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», - подчеркнули в оперштабе.