По данным ВЦИОМ, россияне в среднем тратят на подготовку ребенка к учебному году порядка 27 тыс. рублей. В список обязательных приобретений входит покупка гаджетов: для младших школьников — смарт-часы, для старших учеников и студентов — ­смартфоны с большим объемом памяти. Отметим, что каждый четвертый такой девайс приобретается в кредит. При этом покупать модемы и роутеры стали значительно меньше, что телеком-аналитики объясняют переходом от «удаленки» к офлайн посещению образовательных учреждений.

Спокойствие, только спокойствие

Самым покупаемым девайсом к 1 сентября стали умные-часы с обязательной SOS-кнопкой. Он поможет определять местоположение школьника на карте с точностью до нескольких метров, совершать видеозвонки, слышать обстановку вокруг с функцией аудио-мониторинга, тем самым, повысив безопасность ребенка и обеспечив спокойствие родителя. Спрос на этот девайс вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост эксперты связывают с открытием розничной торговли, которая в прошлом году из-за пандемии была с ограничениями. Чего не скажешь про модемы и роутеры, интерес к их приобретению снизился на 20%.

Покупка смартфона — задача для папы

Чаще всего при покупке смартфона для будущего школьника взрослые руководствуются принципом — «цена/качество» и выбирают смартфоны стоимостью до 10 тыс. руб. Обращают внимание на возможность установки нескольких сим карт, наличие двух — трех камер, большой объем памяти, громкий динамик. Выбор гаджета своему ребенку обычно осуществляет глава семьи, что подтверждает аналитика продаж в интернет магазине МегаФона.

ТОП-3 популярных смартфонов стоимостью до 10 000 тыс. рублей

Xiaomi Redmi 9C 64GB Midnight Grey

Samsung Galaxy A01 Core Черный

Samsung Galaxy A02 Черный

Телеком-эксперты зафиксировали, что в текущем году на 11% увеличились покупки мобильного оборудования в кредит по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выбор онлайн школы — решение мамы

Современное образование включает в себя не только посещение школы, но и дополнительные занятия дома. Как показал обезличенный анализ с использованием инструментов BigData, чаще всего выбор онлайн образовательного заведения осуществляют хранительницы семейного очага. Вот чему они отдают предпочтение:

Вспомнить все и быть в тренде

Чтобы ответить на 1000 и 1 вопрос своего школьника, родители предпочитают поисковикам и Википедии следующие образовательные ресурсы: