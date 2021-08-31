На Технологические дни TNF 2021 подано 588 заявок

На Технологические дни TNF 2021 подано 588. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, когда оргкомитет принял более 300 заявок.

Более 180 проектов прошли первый этап отбора и были направлены компаниям-организаторам Техдней — «Газпром нефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу» и НОВАТЭКу — для прохождения экспертизы со стороны подразделений компаний, выдвинувших технологическую задачу.

«В этом году заявки были получены по девяти направлениям. Инноваторы заявились со своими ноу-хау в таких направлениях, как «Лабораторные исследования», «Строительство скважин/бурение», «Геология/геофизика», «Разработка и Добыча углеводородов», «Текущий и капитальный ремонт скважин», «Обустройство месторождения, системы автоматизации производственного процесса», «Энергосберегающее оборудование и технологии», «Технологии защиты нефтепромыслового, внутрискважинного оборудования и трубопроводных систем» и «Цифровизация, ИскИн, новые производственные и информационные технологии», - рассказали в пресс-службе Тюменского нефтегазового форума.

На форуме презентуют перспективные проекты, прошедшие отбор ВИНКов. «Благодаря техдням в копилку энергетических компаний попадают новые, эффективные решения, направленные на снижение зависимости топливно-энергетического комплекса от импорта», - отметили организаторы форума. В прошлом году свои решения презентовала 41 компания.