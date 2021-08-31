В центре Тюмени строят выставочный павильон к ТНФ

С 14 по 17 сентября в Западно-Сибирском инновационном центре состоится 12-й Тюменский нефтегазовый форум. Столица региона готовится принять рекордное число гостей – уже сейчас загруженность отелей на эти дни составляет 100 процентов.

В самом центре города, у тюменского технопарка, ведется активное строительство выставочного павильона площадью 1625 квадратов. Продолжается регистрация участников. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал, что на выставке свою продукцию покажут 66 компаний, в том числе «Сколково», Роснефть, ЛУКОЙЛ, Алтайский край, ТИУ, Huawei и многие другие. В обходе выставки также примут участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и другие.

«Предусмотрена и деловая программа для посетителей выставки: на дискуссионной площадке «Энергия будущего: среда, технологии, человек» тюменцы узнают о главных трендах энергетики от молодых ученых и предпринимателей. На выставку и лекторий необходима предварительная регистрация на сайте форума», - рассказали в пресс-центре форума.

Отметим, что Тюменский нефтегазовый форум считается главным событием отрасли. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области.