Через систему «Электронная школа Тюменской области» можно оплатить расходы на питание и транспорт

Родители тюменских школьников могут контролировать успеваемость ребенка, а также его расходы на питание и транспорт через информационную систему «Электронная школа Тюменской области».

«Один из разделов системы — модуль «Учет питания», который позволяет родителю заказывать питание, детально просматривать наименование и состав комплексов, просматривать вес и энергетическую ценность каждого блюда, а также распечатывать выписку со счета. Кроме этого в личном кабинете родителя реализована возможность без комиссии пополнять баланс питания картой любого банка. Также с помощью системы можно контролировать остаток средств на лицевом счете питания и транспортной карте ребенка, для этого в личном кабинете родителя в «Электронной школе» или в мобильном приложении «Образование 72» необходимо установить лимит, при достижении которого родителю будут приходить уведомления о необходимости пополнить баланс питания», - рассказали в департаменте информатизации региона.

«Электронная школа» функционирует во всех образовательных учреждениях Тюменской области. Авторизация в системе происходит с помощью учетной записи единого портала госуслуг — gosuslugi.ru. Учащиеся, несовершеннолетние до 14 лет, также могут авторизоваться в системе, используя упрощенную учетную запись госуслуг. Те, кто предпочитают заходить в систему с мобильных телефонов, могут скачать и установить мобильное приложение «Образование 72».