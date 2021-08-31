В Югре пассажирский теплоход въехал в дерево

В Югре пассажирский теплоход «Югорский-8», выполнявший рейс Ханты-Мансийск – Выкатное по Иртышу, наехал на дерево, скрытое под водой.

В результате инцидента, случившегося в 22.00 29 августа, судно АО «Северречфлот» получило повреждения корпуса. «Разлива нефтепродуктов не допущено. На теплоходе находилось 11 пассажиров, пострадавших нет. Теплоход находится на плаву, отбуксирован для осмотра и ремонта в затон АО «Северречфлот» в Ханты-Мансийске», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Специалисты ведомства проводят проверку. Также будет дана оценка действиям должностных лиц ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть» по обеспечению безопасных условий плавания.

В последнее время в регионе участились происшествия на воде. 28 августа на Иртыше столкнулись два теплохода, к счастью, люди не пострадали.