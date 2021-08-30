Тюменские профессионалы вывели региона в топ-10 по итогам нацфинала WorldSkills Russia 2021

Тюменская область вошла в десятку самых сильных команд регионов IX национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – 2021». В соревнованиях приняли участие 1786 конкурсантов со всей страны. Итоги финала подвели в Уфе.

«Каждый год мы стремимся расширять и масштаб нашего участия в конкурсном движении. Мы начинали с шести компетенций, когда в первый раз проводили региональные соревнования. Для нас «Ворлдскиллс» не просто конкурсное движение. Для нашего региона это мощный профориентационный проект. Мы курируем эту сферу совместно с департаментом образования и науки. И содружество двух органов власти и двух направлений — образования и власти — позволяет нам не просто готовить кадры, а готовить их под реальные потребности работодателей нашего региона. Именно поэтому в этом году целых восемь колледжей Тюменской области вошли в рейтинг топ-100», — отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.