«Вес под контролем»: тюменских детей и их родителей научат питаться правильно

В сентябре в Тюменской области запускают семейный проект «ВЕС под контролем, ВСE под контролем, ВСЁ под контролем». Организаторами выступает Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики при участии экспертов ФГБОУ ВО Тюменского ГМУ Минздрава России. Целевой аудиторией станут дети с избыточной массой тела и их родителей.

«Проект состоит из трёх этапов. Первым из них станет информационная встреча и проведение ряда простых исследований – биоимпедансометрии, определения уровня холестерина и глюкозы в крови, а также заполнение дневника питания. Эти простые манипуляции позволят не только выявить признаки нарушения пищевого поведения и обмена веществ, но и подробно рассмотреть характер питания в семье. На втором этапе с участниками проекта будут работать два специалиста: врач-эндокринолог и психолог. Также пройдут интерактивные встречи с тематическими заданиями», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Врач-эндокринолог поможет сформировать здоровый рацион, а психолог расскажет о том, как избежать переедания и преодолеть пищевую зависимость.

На завершающем этапе для участников проекта пройдут интерактивные тренинги по приобретению практических навыков, касающихся изменения образа жизни и пищевых привычек в семье.

«Кроме того, в программу включены занятия и консультации со специалистом ЛФК, разбор основных видов физических упражнений для детей с избытком веса и ожирением, консультация по сбору «корзины здорового питания» в супермаркете и мастер-класс по приготовлению «правильного» ужина для всей семьи под руководством профессионального шеф-повара», - добавили в департаменте.

Проект продлится с сентября по ноябрь 2021 года. Занятия проводятся на базе Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики бесплатно, для обеспечения комфорта участников – в малых группах, по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 121/7. Запись осуществляется по телефону: +7 (3452) 35-00-43 (45).