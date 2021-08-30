Губернатор Тюменской области побывал в тобольских деревнях

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Тобольск и Тобольский район. Глава региона осмотрел строящуюся среднюю школу и ФАП в деревне Хмелёва, клуб в селе Малая Зоркальцева, сквер «Семьи, любви и верности» в Тобольске. На всех объектах работы ведутся в рамках реализации национальных проектов в сферах здравоохранения, образования и культуры.

«Мы обязательно продолжим реализацию социально значимых региональных программ. В городах и селах Тюменской области будут появляться необходимые нашим землякам школы, поликлиники, клубы, благоустроенные общественные пространства. Повышение качества жизни людей – наша главная цель», – заверил губернатор.

Так, в рамках региональной программы замены ветхих деревянных школ в этом году уже введены в эксплуатацию два новых школьных здания в Тобольском и Вагайском районах, завершается строительство четырех школ в Ялуторовском, Вагайском и Тобольском районах. Девять проектов новых сельских школ уже прошли государственную экспертизу и будут включены в бюджет на 2022-й и последующие годы. В 2022–2024 годах в программе запланировано проектирование и строительство еще 23-х школ в сельских муниципалитетах региона.