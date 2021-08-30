Единовременная выплата российским пенсионерам придет 2 сентября

Десять тысяч на карту: единовременная прибавка к пенсии придет уже на этой неделе, сообщает РИА Новости. Напомним, что деньги предназначены всем российским пенсионерам, о выплате заявил президент Владимир Путин. Сроки же уточнила вице-премьер Татьяна Голикова: день X — 2 сентября.

«Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек», — сказала Голикова на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.

Не у всех пенсионеров есть карты, добавила вице-премьер: 12,7 миллиона человек получают пенсию на дому, им заявленные «путинские» выплаты придут вместе с очередной пенсией.