Россияне назвали минусы отдыха в регионах страны

Аналитики выяснили, что чаще всего портит отдых туристам в России. Среди минусов уикенда в регионах чаще всего отмечают отсутствие инфраструктуры, высокие цены и отношение местных жителей. Меньше всего претензий у отдыхающих к Дагестану, Калининградской области, Камчатке и Ставрополю, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса SuperJob. Около половины отдыхающих в этих субъектах полностью довольны картиной.

Основными раздражителями Крыма респонденты считают плохую туристическую инфраструктуру (33%), цены (30%) и отношение местных к туристам (15%). В Краснодарском крае отдыхающим не нравятся завышенные цены (36%), инфраструктура (26%), большое число туристов (25%), а также мусор (24%).

А вот на Алтае другие проблемы. Там туристов больше всего напрягают цены (21%), мусор (12%) и плохие дороги (9%).