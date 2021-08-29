В Тюмени на мосту столкнулись пять машин – есть пострадавшие

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла в Тюмени. ДТП случилось на Стреловском мосту. Одна из разбитых машин – Hyundai Solaris – загорелась. При этом СМИ сообщают о шести пострадавших – трое получили тяжелые травмы. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что ДТП произошло после выезда автомобиля марки BMW на встречную полсу, где тот столкнулся с четырьмя другими транспортными средствами.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, пожарные и медики. Уточняются причины аварии и состояние пострадавших.