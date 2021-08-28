Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Легендарный футболист Криштиану Роналду заставил говорить о себе — он возвращается в «Манчестер Юнайтед», клуб, в котором завоевал славу 118 голами в 2 неполных трех сотнях матчей.
Напомним, что форвард играл за «МЮ» в 2003-2009 годах, после чего ушел в «Реал», а после — в «Ювентус».
Английский клуб уже подтвердил, что контракт с футболистом согласован, и поприветствовал Роналду в твиттере словами «Добро пожаловать домой». За этот твит, образно говоря, «Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» 21,4 миллиона фунтов, или 29,4 миллиона долларов: такова цена перехода футбольной легенды из одного клуба в другой.
Если же лимит на легионеров будет ограничен, то таких «любителей» в команды на километр не допустят. И наши команды будут играть профессионально и в ЛЧ, и в ЛЕ, и в Лиге конференций. То есть зарабатывать будут сами на «хлеб с маслом».
Конкуренция, в результате, вырастит мастеровитых наших российских футболистов, а не Дзюб и Кокориных имеющих равные контракты с легионерами.
Впрочем, не только в футболе такая проблема. И в хоккее тоже застой из-за лимита не легионеров.
Вот наш ХК «Югра» уже 10 лет обитают в высших эшелонах хоккея на бюджетные деньги. А какой эффект от их проедания бюджетных средств? Пока никакого.
Нужно отменить лимит на легионеров и все встанет на свои места.
Поэтому ЕР надо разобраться с положением дел в профессиональном футболе и в хоккее и пойти навстречу ведущим клубам РПФЛ и ФХР об отмене лимите на легионеров.
И тогда Велкам Криштиану Роналду и Овечкины на наши спортивные арены!