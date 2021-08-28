Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Легендарный футболист Криштиану Роналду заставил говорить о себе — он возвращается в «Манчестер Юнайтед», клуб, в котором завоевал славу 118 голами в 2 неполных трех сотнях матчей.

Напомним, что форвард играл за «МЮ» в 2003-2009 годах, после чего ушел в «Реал», а после — в «Ювентус».

Английский клуб уже подтвердил, что контракт с футболистом согласован, и поприветствовал Роналду в твиттере словами «Добро пожаловать домой». За этот твит, образно говоря, «Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» 21,4 миллиона фунтов, или 29,4 миллиона долларов: такова цена перехода футбольной легенды из одного клуба в другой.