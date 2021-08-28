16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9866   EUR  87,0304  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Возвращение легенды! Роналду — снова в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

​Возвращение легенды! Роналду — снова в «Манчестер Юнайтед»
Фото: twitter.com/ManUtd

Легендарный футболист Криштиану Роналду заставил говорить о себе — он возвращается в «Манчестер Юнайтед», клуб, в котором завоевал славу 118 голами в 2 неполных трех сотнях матчей.

Напомним, что форвард играл за «МЮ» в 2003-2009 годах, после чего ушел в «Реал», а после — в «Ювентус».

Английский клуб уже подтвердил, что контракт с футболистом согласован, и поприветствовал Роналду в твиттере словами «Добро пожаловать домой». За этот твит, образно говоря, «Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» 21,4 миллиона фунтов, или 29,4 миллиона долларов: такова цена перехода футбольной легенды из одного клуба в другой.


нравится (2) не нравится (0)
28 августа в 17:04, просмотров: 1902, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
28 августа в 22:47
Криштиану Роналду респект! Но вернёмся к «нашим баранам» в прямом и в переносном смысле, а именно играющим в РПФЛ («Российской профессиональной футбольной Лиге). Проще говоря, «в профессиональной «пешеходной» Лиге». Зашёл тут, давеча, вопрос в Федерации футбола РФ об отмене лимита на легионеров. Время настало вроде бы это сделать. Ведь что получается? Лига Каабы профессиональная? Да, «как бы» профессиональная. Но наряду такими профессионалами- легионерами как Криштиан Роналду, играют посредственные российские «любители», имея контракты от 2 млн евро. Кроме того, эти «любители футбола и денег» разлагают своим присутствием на поле легионеров, которые играют вполсилы и начинают оглядевшись на поле «Ваньку валять» или отбывать номер. А причина в том, что сидят эти «профессионалы» на деньгах спонсоров - корпораций, а сами зарабатывать денежку «западло». Чего ж, мол, напрягаться! Все равно платят. .
Если же лимит на легионеров будет ограничен, то таких «любителей» в команды на километр не допустят. И наши команды будут играть профессионально и в ЛЧ, и в ЛЕ, и в Лиге конференций. То есть зарабатывать будут сами на «хлеб с маслом».
Конкуренция, в результате, вырастит мастеровитых наших российских футболистов, а не Дзюб и Кокориных имеющих равные контракты с легионерами.
Впрочем, не только в футболе такая проблема. И в хоккее тоже застой из-за лимита не легионеров.
Вот наш ХК «Югра» уже 10 лет обитают в высших эшелонах хоккея на бюджетные деньги. А какой эффект от их проедания бюджетных средств? Пока никакого.
Нужно отменить лимит на легионеров и все встанет на свои места.
Поэтому ЕР надо разобраться с положением дел в профессиональном футболе и в хоккее и пойти навстречу ведущим клубам РПФЛ и ФХР об отмене лимите на легионеров.
И тогда Велкам Криштиану Роналду и Овечкины на наши спортивные арены!
Юный пенсионер Alkonowa1ow
не нравится
29 августа в 08:15
Не всё так однозначно- если убрать ограничение на иностранных футболёров, то нет смысла растить своих - проще купить уже готового из братской Нигерии.
Alkonowa1ow
не нравится
29 августа в 13:50
Есть такое мнение, что мол для пользы сборной нужен лимит на легионеров. Одна это никак не сказывается на результатах сборной. Вот поставили креативного нового тренера сборной Карпина. Мне кажется, что и Карпин не волшебник и с таким материалом, как наши футболеры, наша сборная 1 сентября ничего не поделает с Хорватией. А вот на Мальте и Кипре могут «отоспятся». Оттачивать мастерство нашим «горе-профессионалам» можно в низшей лиге- в ФНЛ. С низкими зарплатами, естественно. А если футболист хочет побольше зарплату, то он должен выдержать конкуренцию с легионерами и получить место в РПФЛ, откуда возможен путь и зарубежные клубы. Только они там никому и на фиг не нужны. Сколько их там? Только Головин и Черышев. Поэтому это все иллюзии о росте наших футболеров в РПФЛ. Не хрена они не растут там. А для клуба важен результат, а не воспитание ленивых носителей паспортов РФ. Вот Галицкому, который вкладывает свои деньги в «Краснодар», зачём ему наши недотепы? Он вкладывает деньги в бизнес. И даже с лимитом на легионеров достигает больших результатов, чем другие клубы. А если отменить лимит легионеров? Тогда наши клубы будут доминировать в Европе и зарабатывать там приличные деньги, а не сидеть здесь на деньги налогоплательщиков.
То есть понимать, что профессиональный футбол- это «бизнес и ничего личного».
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре столкнулись два теплохода 2030
  2. ​В Югре зафиксирован еще один летальный исход из-за коронавируса 1696
  3. ​В Тюмени в массовом ДТП пострадали шесть человек 1594
  4. ​Что чаще всего раздражает российских туристов в регионах? 1422
  5. Здоровье не купишь? // Обзор СИА-ПРЕСС 828
  6. Предметы быта древних жителей Нижнего Приобья найдены в Югре 696
  7. Вартовчанка на элитной иномарке спровоцировала ДТП с пострадавшим 623
  8. 149 югорчан заразились коронавирусом за последние сутки 288
  9. ​Школа в 33 микрорайоне откроется к Новому году (не учебному) 279
  10. ​Владимир Жириновский: Цель ЛДПР - благополучие каждого 278
  1. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 7958
  2. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 6468
  3. Гендиректор Сургутского мясокомбината Алексей Сливин умер 5397
  4. ​Нырнул и пропал: на сургутском пляже утонул юноша 5050
  5. ​Югорчанин убил знакомую, потому что она загостилась 4088
  6. В Нижневартовске врачи спасли ребенка, серьезно пострадавшего в ДТП 4073
  7. ​Пробки во дворах и на объездной: в 25 микрорайоне перекрыли улицу Федорова 3870
  8. ​Давайте ваш короб… Сургутянам не приглянулся проект обновления тепломагистрали на Пролетарском 3750
  9. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 3462
  10. ​Филатов должен был провалить выборы. Но, кажется, у него есть план 3444
  1. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 13133
  2. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 12119
  3. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 12038
  4. ​«Вершина» должна быть наша! 11967
  5. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 11904
  6. ​Нефтеюганск до конца октября остался без градоначальника 11292
  7. Югорчанка пожаловалась в прямом эфире на здоровье отца: на следующий день его прооперировали 10708
  8. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 9792
  9. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 7958
  10. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 7569

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика