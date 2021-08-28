Родителей найденной мертвой в Тюмени девочки хотят лишить родительских прав

Отца и мать восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени хотят лишить родительских прав: с иском в суд обратилось управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального департамента социального развития в пятницу.

«Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей девочки родительских прав. Заседание назначено на 14 сентября», — говорят в ведомстве, уточняя, что в семье есть еще двое несовершеннолетних детей. С июля они находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» — туда их устроили родители для оказания психологической помощи и на период следственных мероприятий.

Напомним, что Настя Муравьева пропала 30 июня — а тело ее обнаружено 19 августа со следами насильственной смерти. В убийстве сознался уроженец Сургута.