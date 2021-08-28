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​Даркнет рассекретил Виктора Пелевина

Первое за 20 лет фото предполагаемого Виктора Пелевина появилось в интернете

​Даркнет рассекретил Виктора Пелевина
Фото: The Blueprint

Фотография самого таинственного российского литератора XXI века — Виктора Пелевина — появилась в интернете: ее опубликовало издание The Blueprint с рассказом о том, как он стал самым законспирированным писателем России.

«По просьбе The Blueprint этот последний снимок прогнала через свой алгоритм (способный распознавать людей по фотографиям в разном возрасте) одна из лидирующих мировых компаний в области биометрических технологий, — сравнив его с давними портретами писателя из открытых источников. По оценке алгоритма, сходство составило 75 процентов или «одно ложное совпадение на сто миллионов сравнений», пишет издание. Также The Blueprint рассказывает, как проходит коммуникация между издательством и писателем.

Последняя известная на сегодняшний день фотография Пелевина была сделана в 2001 году: с того времени писатель выпустил 14 романов, следуя графику по одной книге в год. В августе этого года вышла юбилейная, двадцатая книга Пелевина — Transhumanism Inc.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 377, комментариев: 0
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