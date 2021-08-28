Первое за 20 лет фото предполагаемого Виктора Пелевина появилось в интернете

Фотография самого таинственного российского литератора XXI века — Виктора Пелевина — появилась в интернете: ее опубликовало издание The Blueprint с рассказом о том, как он стал самым законспирированным писателем России.

«По просьбе The Blueprint этот последний снимок прогнала через свой алгоритм (способный распознавать людей по фотографиям в разном возрасте) одна из лидирующих мировых компаний в области биометрических технологий, — сравнив его с давними портретами писателя из открытых источников. По оценке алгоритма, сходство составило 75 процентов или «одно ложное совпадение на сто миллионов сравнений», — пишет издание. Также The Blueprint рассказывает, как проходит коммуникация между издательством и писателем.

Последняя известная на сегодняшний день фотография Пелевина была сделана в 2001 году: с того времени писатель выпустил 14 романов, следуя графику по одной книге в год. В августе этого года вышла юбилейная, двадцатая книга Пелевина — Transhumanism Inc.