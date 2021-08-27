XХIII областной фестиваль казачьей культуры «Благовест» проходит в дистанционном формате

В Тюменской области в дистанционном формате проходит XХIII областной фестиваль казачьей культуры «Благовест». Заявки от участников принимаются до 2 сентября.

«Основная цель фестиваля – популяризация самобытной казачьей культуры в традиционных и современных формах, сохранение музыкально-песенных, танцевальных, вокальных, инструментальных, празднично-обрядовых, семейно-бытовых традиций казачества», - отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов.

Принять участие в конкурсе могут казачьи творческие коллективы и отдельные исполнители, представляющие казачий музыкально-хореографический фольклор, культурные, празднично-обрядовые, исторические и военные традиции казачества. Допустимый возраст участников - от 6 до 65 лет. Имена лауреатов конкурса в каждой номинации будут объявлены 10 сентября.

«На сегодняшний день в оргкомитет «Благовеста» подано более 100 заявок от казачьих обществ и казачьих художественных коллективов из Тюменской и Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Казахстан. Напомним, что XХIII областной фестиваль казачьей культуры «Благовест» проходит по инициативе Отдельского казачьего общества Тюменской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и комитета по делам национальностей Тюменской области», - добавили в пресс-службе комитета по делам национальностей Тюменской области.