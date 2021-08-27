Предполагаемый убийца тюменской школьницы два месяца проведет в СИЗО

Подозреваемого в убийстве тюменской школьницы отправили в СИЗО на два месяца. Ранее с ходатайством о заключении выступал следственный комитет. Как сообщает URA.RU, уроженец Сургута Виталий Бережной будет находиться под стражей до 25 октября.

Напомним, предполагаемого убийцу Насти Муравьевой задержали 25 августа. Позже он признался, что изнасиловал и задушил девочку, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении. Падчерица Виталия верит в непричастность мужчины к преступлению.

Более подробно о личности подозреваемого можно узнать в материале на нашем портале.