Семья подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой ищет хорошего адвоката

Семья Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве 8-летней тюменки, ищет хорошего адвоката. Родственники мужчины не верят в его виновность. Об этом «Лайфу» рассказала падчерица подозреваемого, которую он воспитывал с малолетнего возраста.

«Мы просим, чтобы нам помогли с адвокатом, потому что мы уверены, что он непричастен», — заявила девушка и рассказал, почему она не верит следствию. По ее словам, никто не посмотрел записи с камер наблюдения, которые расположена на месте обнаружения тела.

«В этой квартире жили три человека, трое мужчин, он не один там снимал. И где эти мужчины? Есть информация, что один из них даже там же работал, но пропал ещё 30 июня и больше нигде его не видели», - высказала она еще один аргумент, а также добавила, что они опасаются, что из Виталия выбили показания.

По ее словам, следователи не общались ни с ней, ни с ее матерью.

Накануне стало известно, что следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве девочки. 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной дал признательные показания, а позже подтвердил их при проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки.

Маленькая тюменка пропала 30 июня. По данным следствия, девочка была изнасилована и убита в тот же день.

«В ходе допроса он [Виталий Бережной] дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий», - сообщается на сайте СКР.

Кроме того, следователи распространили характеризующий материал о подозреваемом: «Установлено, что Бережной более трех лет в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015 году. С середины июня до середины августа 2021 года проживал в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей».

Дело об убийстве девочки расследуется центральным аппаратом СКР. Кроме того, для расследования уголовного дела о фактах безвестного исчезновения восьми детей в Тюменской в регион направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. Ход расследования находится на контроле.