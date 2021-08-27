Десять тюменских ссузов вошли в топ-100 WorldSkills Russia

С 25 по 29 августа в Уфе проходит финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения представителей топ-100 организаций среднего профессионального образования, реализующих проекты движения Ворлдскиллс в России. Среди лучших по итогам 2020 года десять колледжей и техникумов Тюменской области.

«Наш регион в ТОП-100 представляют Тюменский колледж производственных и социальных технологий, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Ишимский многопрофильный техникум, Тобольский многопрофильный техникум, колледж цифровых и педагогических технологий, Голышмановский агропедагогический колледж, Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, Тюменский медицинский колледж, Тюменский колледж экономики, управления и права. Это важная победа для всей региональной системы среднего профессионального образования Тюменской области», - отметили в пресс-службе губернатора региона.