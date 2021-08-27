Минздрав РФ сообщил о регистрации вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Минздрав РФ сообщил о регистрации пятой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Она является более модернизированным вариантом уже существующей пептидной вакцины от коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что эта вакцина будет вводиться двукратно с интервалом не менее 14 дней. В инструкции указано, что противопоказаниями являются гиперчувствительность к компонентам, аллергические реакции, острые инфекционные и не инфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, а также первичный иммунодефицит, злокачественные новообразования и заболевания крови, беременность и период грудного вскармливания. Второй компонент «ЭпиВакКорона-Н», при проявлении аллергии на первый, вводить запрещено.

Побочные эффекты могут проявляться в виде боли в месте укола, кратковременное повышение температуры, не выше 38,5 градусов.