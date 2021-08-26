В начале сентября в Тюмень прилетит первый чартерный рейс

В программу чартерных туристических авиарейсов, которую реализует осенью 2021 года один из крупных отечественных туроператоров при поддержке Ростуризма, вошла Тюменская область. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что это стало возможным из-за большого интереса туроператора к региону и благодаря механизму федерального субсидирования.

«Это новый этап в развитии туризма. Мы вкладываем много сил в совершенствование туристической инфраструктуры, улучшаем сервис. В Тюмени и ее окрестностях находятся около 20 термальных курортов. В сентябре откроется аэропорт в Тобольске, и древняя столица Сибири станет еще доступнее для гостей. Надеюсь, туристы получат позитивные впечатления от сибирской золотой осени», – подчеркнул губернатор Александр Моор на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Первый чартерный туристический рейс в Тюмень запланирован на 7 сентября.