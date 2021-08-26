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​В Тюменской области почти в два раза сократили задолженность по зарплате

Работодатели должны тюменцам 65 млн рублей

​В Тюменской области почти в два раза сократили задолженность по зарплате
Фото: admtyumen.ru

С начала года задолженность по заработной плате в Тюменской области сократилась почти в два раза – с более чем 118,6 млн рублей до 65 млн рублей. Такие данные озвучил глава региона Александр Моор на онлайн-заседании региональной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.

«Вопрос своевременности выплаты зарплаты в сегодняшней непростой экономической ситуации особенно актуален. В 2020 году, в наиболее тяжелое для бизнеса время, были приняты федеральные и региональные программы поддержки, которые позволили предприятиям избежать роста долгов по зарплате и сохранить рабочие места», – заявил губернатор.

На контроле у прокуратуры находятся восемь организаций, проходящие процедуру банкротства. Именно в них сложилась наибольшая задолженность по зарплатам – 47 млн рублей (73% от общей суммы). Прокурор Тюменской области Владислав Московских предложил подготовить дорожные карты межведомственного взаимодействия для ликвидации задолженностей организаций-банкротов до конца года. Участники заседания поддержали эту инициативу.

«Не оплаченный вовремя труд – это всегда чувствительный удар по работнику и его семье. За цифрами нужно видеть конкретных людей с их нуждами и заботами», – подчеркнул Александр Моор.


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26 августа в 16:48, просмотров: 158, комментариев: 0
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