Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени дал признательные показания

Стали известны подробности громкого преступления в Тюмени: подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой дал признательные показания. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко, мужчина встретил ребенка на лестничной площадке, заманил в квартиру, а после связал скотчем, изнасиловал и задушил. Следственный комитет РФ требует ареста.

Сургутянин также рассказал, что совершил преступление, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении. Труп девочки он прятал в квартире.

«Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, подозреваемый взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем», – сообщила Петренко.

Напомним, что предполагаемого убийцу Насти задержали 25 августа. Что известно о подозреваемом – читайте на нашем сайте.