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​Александр Моор: Вакцинация стала неотъемлемой частью честного отношения учителя к своему профессиональному долгу

Учебный год в Тюменской области начнется «вживую», а дальше все зависит от вакцинации

​Александр Моор: Вакцинация стала неотъемлемой частью честного отношения учителя к своему профессиональному долгу
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил, что учебный год в регионе начнется вживую, а дальше многое будет зависеть от предельно серьезного отношения к вакцинации от COVID-19, санитарным и режимным требованиям. Заявление он сделал на пленарном заседании регионального августовского профессионально-общественного форума педагогов «Призвание 2021», который прошел в ДК «Нефтяник» в Тюмени.

«Огромное спасибо всем работникам системы образования, кто с пониманием и подлинной ответственностью отнесся к вакцинации, чтобы сделать предстоящий учебный год более безопасным и комфортным. Сегодня вакцинация стала неотъемлемой частью личного честного отношения учителя и воспитателя к своему профессиональному долгу», – обратился к участникам форума Александр Моор.

К новому учебному году готовы все образовательные учреждения Тюменской области. По данным на 23 августа, вакцинацию от коронавируса прошли 77 процентов работников образовательных организаций – 31 тысяча человек, из них 15 тысяч – работники школ. К 1 сентября планируется охватить вакцинацией 86 процентов работников образовательных организаций, в том числе 90 процентов работников школ.


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Сегодня в 18:21, просмотров: 167, комментариев: 0
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