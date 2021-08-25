Ковид-ограничения в Тюменской области будут действовать до 1 сентября

Оперативный штаб Тюменской области продлил действие ограничительных мер для предотвращения распространения COVID-19 до 1 сентября. Необходимые изменения внесены в соответствующее постановление регионального правительства. Документ подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщается на сайте губернатора.

«Мы продолжаем борьбу с пандемией. Единственный способ добиться смягчения и отмены ограничительных мер – дальнейшая массовая вакцинация населения. Призываю всех, кто ещё не привился от COVID-19, сделать это в ближайшее время», – обратился к жителям региона Александр Моор.

Список актуальных ограничительных мер:

- Запрещено оказание услуг общественного питания и работа предприятий по проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 24.00 до 06.00 часов.

Эти ограничение не распространяются на заведения общепита, обслуживающие пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях, а также участников дорожного движения на автодорогах общего пользования федерального значения, и на предприятия общепита, реализующие продукцию на вынос или с доставкой, без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания.

- Запрещена деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, а также фудкортов, расположенных на территории торговых учреждений.

- Продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.