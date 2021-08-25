В убийстве девятилетней девочки подозревают 40-летнего жителя Тюмени

В Тюмени по подозрению в убийстве девятилетней Насти Муравьевой задержан 40-летний местный житель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя следственного комитета России Светлану Петренко. По ее информации, у следователей есть основания полагать, что горожанин причастен к убийству ребенка.

Портал 72.ru сообщает, что мужчина ранее не был судим и занимался изготовлением мебели. Он жил в соседнем пансионате и мог знать семью ребенка.

Напомним, что девочка пропала 30 июля. Несмотря на старания силовиков и волонтеров, живой найти ее не удалось – 19 августа труп Насти обнаружили в нескольких километрах от ее дома, рядом с АЗС. Одновременно с этим делом ведется расследование об исчезновении других восьми детей в Тюменской области с 1997 года.