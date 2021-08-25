Александр Бастрыкин взял под контроль расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области

В Тюмени расследуют дела о пропаже девяти детей. Все случаи произошли в разное время, начиная с 1997 года. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. О ходе расследования поручил доложить Председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Предметом внимания главы ведомства стали озвученные в СМИ данные по обстоятельствам пропажи детей в Тюменской области. Речь идет о 9 фактах безвестного исчезновения несовершеннолетних в условиях неочевидности, начиная с 1997 года. Тела некоторых из них с признаками насильственной смерти были найдены ранее. Последним из этих случаев стало исчезновение этим летом 8-летней Насти Муравьевой, тело которой обнаружено 19 августа на берегу озера Оброчного города Тюмени», – уточнили в ведомстве.

Напомним, 19 августа правительство Тюменской области на своей странице во «ВКонтакте» сообщило, что тело пропавшей Насти Муравьевой нашли рядом с АЗС на Домостроителей, 5, что примерно в нескольких километрах от ее дома. Ребенок пропал 30 июня. Все это время поисками девочки занимались правоохранители и десятки волонтеров. Следователи считают, что убийство ребенка могло стать одним из серии случаев. Однако сейчас обстоятельства смерти Насти Муравьевой устанавливаются в рамках отдельного уголовного дела, возбужденного ранее по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).