Utair вывез из Афганистана представителей ООН

245 сотрудников ООН смогли вылететь из кабула самолетами авиакомпании Utair. Рейсы выполнялись воздушным судном Boeing 767 18 и 22 августа по направлениям Москва — Кабул — Алма-Аты и Алма-Аты — Кабул — Алма-Аты.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям членов экипажа Utair, техников UTG и представителей ООН эвакуация из Кабула прошла успешно. При необходимости выполним еще ряд рейсов из Афганистана в рамках авиационного сопровождения миротворческих миссий ООН», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.