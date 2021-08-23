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Более 200 сотрудников ООН вывезли самолетами Utair из Афганистана

Utair вывез из Афганистана представителей ООН

Более 200 сотрудников ООН вывезли самолетами Utair из Афганистана
фото: samolety.org

245 сотрудников ООН смогли вылететь из кабула самолетами авиакомпании Utair. Рейсы выполнялись воздушным судном Boeing 767 18 и 22 августа по направлениям Москва — Кабул — Алма-Аты и Алма-Аты — Кабул — Алма-Аты.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям членов экипажа Utair, техников UTG и представителей ООН эвакуация из Кабула прошла успешно. При необходимости выполним еще ряд рейсов из Афганистана в рамках авиационного сопровождения миротворческих миссий ООН», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.


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Сегодня в 17:31, просмотров: 142, комментариев: 0
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