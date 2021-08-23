В ХМАО спасатели помогли ребенку выбраться из леса

В Югре спасатели искали 12-летнего подростка, который потерялся в лесу у трассы «Ханты-Мансийск – Нягань». Сообщение о пропаже поступило в прошлую субботу, 21 августа. К счастью, ребенка нашли живым.

«Прибыв к месту поиска, спасатели обследовали лесной массив автодороги. Ребенок обнаружен в пойме, в районе 18 км автодороги «Ханты-Мансийск – Нягань». Мальчик обнаружен в удовлетворительном состоянии, передан сотрудникам полиции», – сообщает «Центроспас-Югория».

Напомним, что на прошлой неделе было обнаружено тело ранее пропавшей в Тюмени девочки – Насти Муравьевой. Ее поиски начались 30 июня. Правительство Тюменской области объявили вознаграждение в 500 тысяч за любую полезную информацию о местонахождении ребенка, позже полиция пообещала еще один миллион.

О том, как не допустить пропажи ребенка, и что делать, если вы попали в такую ситуацию – читайте на нашем портале.