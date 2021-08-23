На Ямале нашли останки мамонта

Оленевод тамбейской тундры Константин Тусида нашел останки мамонта. Сотрудники Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского осмотрели место находки – ручей, впадающий в реку Ябтаяха.

Во время экспедиции были извлечены, а затем доставлены в Салехард кости передних конечностей, лежащие на поверхности. «Предположительно останки, где сохранились даже мягкие ткани и мышечные волокна, принадлежат взрослой особи. О полной сохранности скелета сказать пока невозможно», - отметила заведующая отделом гуманитарных исследований ГБУ "МВК" Евгения Хозяинова.

Останки помещены в холодильник, позже будет произведен анализ полученных данных.

«В настоящее время в МВК богатая палеонтологическая коллекция, среди уникальных экспонатов скелет Монгоченского мамонта (геологический возраст – около 17 000 лет) и мумия всемирно известного мамонтенка Любы (геологический возраст – 42 000 лет), найденная в 2007 году. В прошлом году были проведены раскопки мамонта Тадибе, в настоящее время проводится его изучение», - напомнили в пресс-службе губернатора региона.